Kyle Seager a la crampe au cerveau de l’année

Manny Machado a frappé un roulant au troisième but, mardi en troisième manche d’un match entre les Mariners de Seattle et les Orioles à Baltimore, et ce qui devait être un retrait de routine réalisé par Kyle Seager s’est transformé en double.

Seager a possiblement commis la pire erreur non enregistrée cette saison dans le baseball majeur. Comme le troisième-but des Mariners n’a jamais touché la balle, l’erreur n’a pas été comptabilisée. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Sur le jeu suivant, Jonathan Schoop a frappé un simple et Machado a croisé le marbre pour donner une avance de 3-1 aux Orioles.