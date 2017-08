Impact: deux buts qui ont fait très mal

L’Impact de Montréal a un recul de 20 points face au Toronto FC au classement et on a compris pourquoi, dimanche.

Mais si la défaite a fait mal, elle va servir de point de départ pour les neuf derniers matchs de la saison, dont deux seront disputés contre le TFC, au BMO Field.

«Ils sont les meilleurs dans la ligue pour une raison, ils sont notamment capables de punir l’adversaire sur les ballons arrêtés», a reconnu Daniel Lovitz.

«Ils ont été un peu meilleurs que nous, il y a un écart évident entre les deux équipes et c'est à nous de trouver une façon de le rétrécir.»

Un tournant

C’est sans l’ombre d’un doute le premier but du match, marqué sur un autre superbe coup franc de Sebastian Giovinco, qui a fait la différence.

«Ils ont marqué un superbe but sur le coup franc de Giovinco. Jusqu’à ce moment, on jouait le match selon nos termes», a jugé Chris Duvall.

Mais le second but, marqué par Jozy Altidore, a aussi pesé lourd surtout qu’il a été inscrit à la suite d’un marquage brouillon sur une remise de touche.

«Le deuxième but nous a brisé les reins. Si nous avions pu obtenir le but égalisateur en début de deuxième demie, ça nous aurait relancés», a reconnu Evan Bush.

Pas aussi bons

Toronto a certainement joué un match presque sans faille, mais l’Impact n’a pas été dans sa forme des quatre dernières rencontres.

«On n’a pas été aussi bons collectivement que dans notre série de quatre victoires, on a été décousus et contre une équipe comme ça, tu ne peux pas laisser trop d’espace sinon tu vas te faire punir», a noté Patrice Bernier.

«Au départ on a eu des chances et on aurait pu marquer bien avant eux, mais on a manqué d’efficacité et on a fait beaucoup de déchets et il faut corriger ça», a ajouté le capitaine.