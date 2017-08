Dustin Johnson, toujours numéro un au monde

L’Américain Dustin Johnson, vainqueur du tournoi Northern Trust du circuit de la PGA, a une nouvelle fois prouvé sa domination. Il conserve ainsi le premier rang du classement mondial.

Son compatriote Jordan Spieth, qui s’est incliné en prolongation contre Johnson au cours du week-end, passe néanmoins de la troisième à la deuxième place. Le Japonais Hideki Matsuyama tombe pour sa part au troisième échelon.

Chez les golfeurs canadiens, Adam Hadwin demeure le mieux classé, au 50e rang. Graham DeLaet et et MacKenzie Hughes le suivent, eux qui sont respectivement 93e et 121e.

Ayant partagé la deuxième place à l’Omnium de Portland, sur le circuit Web.com, l’Ontarien Ben Silverman a fait un intéressant bond au classement, passant de la 336e à la 270e position.