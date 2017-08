De gros sous pour Stafford

Les Lions de Detroit se sont entendus avec leur quart-arrière Matthew Stafford sur un contrat de cinq saisons.

Selon différents médias, dont ESPN et NFL Network, le pacte serait d'une valeur de 135 millions $ et ferait de Stafford le joueur le mieux payé de la NFL.

Les Lions ont confirmé l'entente et sa durée, lundi soir, mais pas son montant.

We have agreed to terms with QB Matthew Stafford on a five-year contract extension through the 2022 season.