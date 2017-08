Clayton Kershaw prêt à renouer avec l'action

Les Dodgers de Los Angeles connaissent une saison incroyable et ils seront encore plus difficiles à stopper alors que leur as Clayton Kershaw est sur le point d’effectuer un retour au jeu.

Le gaucher devrait être en uniforme vendredi ou samedi, lui qui se remet de maux de dos.

L’artilleur a disputé un match au niveau AAA avec la formation d’Oklahoma City au cours du récent week-end, allouant un point et deux coups sûrs en cinq manches. Il a aussi retiré huit rivaux sur des prises.

«J’étais heureux d’être de retour au monticule, je me sens bien et je suis prêt, a-t-il mentionné au réseau ESPN. J’ai hâte à mon prochain match.»

Kershaw était sur la touche depuis le 24 juillet, ce qui pourrait réduire ses chances de mettre la main sur un autre trophée Cy-Young, lui qui en compte déjà trois. Il présente un excellent dossier de 15-2 et une moyenne de points mérités de 2,04.