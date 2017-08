«Ce serait une erreur de ne pas lui donner sa chance» – Antoine Roussel

Charles Hudon passe une grande partie de son été dans le gymnase du Centre performe + de Boisbriand sous la supervision de Stéphane Dubé. Des vétérans de la LNH comme Alexandre Burrows, Antoine Roussel, Jonathan Bernier, Cédric Paquette et Jean-François Bérubé poussent également de la fonte à cet endroit.

Aux yeux de Burrows et de Roussel, Hudon est mûr pour un autre défi.

« Honnêtement, je crois que ce serait une erreur de ne pas lui donner sa chance dans la LNH, a dit Roussel. Charles travaille vraiment fort, il a la tête à la bonne place. J’aime son attitude. Il incarne ce que les gens veulent pour représenter le Canadien. »

« Charles a marqué plus de 25 buts à ses deux dernières saisons dans la Ligue américaine, une très bonne ligue, a poursuivi l’ailier des Stars de Dallas. Toutes les équipes donnent la chance à leurs espoirs. Les jeunes rentrent dans la LNH de plus en plus jeune. Je ne vois pas pourquoi le CH ne lui ferait pas une place. »

Burrows, qui jouera une première saison complète avec les Sénateurs d’Ottawa, partageait l’opinion de son partenaire d’entraînement.

« Pour moi, Charles est prêt pour la LNH, a souligné Burrows. J’ai croisé plusieurs jeunes espoirs depuis plusieurs années et je peux voir leur potentiel. Je me souviens de lui au Championnat du monde junior avec Équipe Canada quand il avait 18 et 19 ans. »

« Le Canadien n’a pas brûlé les étapes avec lui, a-t-il continué. Il a fait ses preuves dans la Ligue américaine. Il a eu de bonnes statistiques. J’aime sa courbe de développement, il est encore en progression. Dans le gymnase, il travaille vraiment fort. Quand il patine sur la glace avec les vétérans de la LNH, il est aussi bon. Il a les outils pour jouer dans la LNH, il est sérieux, il se prépare bien et il veut réussir. Maintenant, ce sera à lui de faire sa place. »

Sur les traces de Lehkonen ?

Dans le jeu des comparaisons, Burrows a regardé en direction d’un Finlandais qui a rapidement gravi les échelons la saison dernière à Montréal.

« Je peux imaginer Charles avoir un impact à la Artturi Lehkonen pour le Tricolore, a prédit l’ailier de 36 ans. Il pourrait remplir ce type de rôle. À 23 ans, il est dans une belle situation. Les partisans devront toutefois rester patients avec lui. Il n’en marquera pas 30 dès sa saison recrue. »

Avant de s’entretenir avec le représentant du Journal, Burrows et Roussel ont chacun taquiné Hudon en le décrivant comme le successeur d’Alexander Radulov.

« Ce n’est pas le même joueur que Radu, a logiquement rappelé Roussel. Il ne faut pas tomber dans le piège des mauvaises comparaisons. Charles ne remplacera pas Radulov. Mais c’est un attaquant créatif. J’aimerais jouer avec un gars comme lui sur mon trio. »

À Dallas, Roussel partagera maintenant le même vestiaire que Radulov.