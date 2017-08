Will Butcher opte pour les Devils

Le joueur autonome Will Butcher a paraphé une entente de deux saisons avec les Devils du New Jersey dimanche, après plusieurs jours de réflexion.

Celui-ci empochera en moyenne 925 000 $ par année, d’après le quotidien «The Record».

Les Penguins de Pittsburgh, les Sabres de Buffalo et les Golden Knights de Vegas figuraient aussi parmi les formations intéressées à ses services, selon plusieurs médias. Le Canadien de Montréal n’était toutefois pas dans la course.

Butcher a visité quelques équipes au cours des derniers jours, avant de retourner chez lui à Sun Prairie, au Wisconsin, samedi.

«Il est présentement dans un camp professionnel qui se tient à l’université de Denver, alors il n’a pu s’assoir avec sa famille afin de discuter de la situation, a mentionné son agent, Brian Bartlett, au NHL.com cette semaine. Il va retourner à la maison et annoncer sa décision dimanche puisque les tournois et les camps de recrues dans la LNH s’amorcent prochainement.»

La meilleure chance

L’athlète de 22 ans a été sélectionné au cinquième tour, 123e au total, par l’Avalanche du Colorado lors du repêchage amateur de 2013. Il a toutefois été incapable de s’entendre avec le directeur général Joe Sakic, préférant devenir joueur autonome sans compensation quatre ans après avoir été repêché.

«Il veut se retrouver avec une équipe qui croit vraiment en lui et à ce qu’il peut apporter à l’organisation, alors on va éliminer celles qui sont intéressées à tous les bons joueurs puisque toutes les équipes ont besoin de bons joueurs, a expliqué Bartlett. Il cherche aussi une équipe qui a les ressources et qui lui offrira la meilleure opportunité de se bâtir une longue carrière professionnelle. Nous n’avons pas exigé qu’il fasse partie de l’équipe dès la fin du camp d’entraînement. C’est davantage le processus au cours des prochaines années qui est important.»

L’arrière de 5 pi 10 po et 186 lb a impressionné dans les rangs universitaires américains, mettant récemment la main sur le trophée Hobey Baker, remis au joueur par excellence. Il a amassé 37 points, dont sept buts, en 43 rencontres au cours de la plus récente campagne, guidant d’ailleurs les Pioneers de l’université de Denver au titre de champions de la NCAA.