Vers un combat entre Badou Jack et Adonis Stevenson?

On pourrait assister à un combat entre Badou Jack et Adonis Stevenson dans un avenir rapproché.

Le Suédois a défié le Québécois après sa victoire par K.-O. technique face au Gallois Nathan Cleverly, samedi soir, à Las Vegas.

«Je pense qu’Adonis Stevenson est le prochain sur ma liste. Affrontons-nous. À moins que tu veuilles une trilogie avec Andrzej Fonfara, bats-toi contre un vrai adversaire», a-t-il indiqué en s'adressant à «Superman», détenteur du titre WBC des mi-lourds.

Stevenson n’a pas tardé à répondre.

«Maintenant que tu as une ceinture, je la veux! Andre Ward me fait perdre mon temps. Battons-nous!», a-t-il écrit sur Twitter.

Congrats @BadouJack , now that you have a belt , i want it @andreward is wasting my time. let's fight... @ShowtimeBoxing @premierboxing