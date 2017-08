Retour royal pour Maria Sharapova

La Russe Maria Sharapova est l'attraction de la première journée des Internationaux des États-Unis, lundi.

Pour son retour en Grand Chelem après 18 mois d'absence, elle défie en soirée la N.2 mondiale, Simona Halep.

Suspendue 15 mois pour dopage au meldonium jusqu'en avril dernier, Sharapova n'avait pas reçu d'invitation pour Roland-Garros, la seule façon pour elle de participer à un tournoi majeur.

Elle avait décidé de passer par les qualifications pour participer à Wimbledon, mais, blessée, elle avait dû renoncer.

Même si elle pointe à une modeste 147e place mondiale et a vu son retour en compétition perturbé par des blessures, les organisateurs des Internationaux des États-Unis lui ont donné sans mal le précieux sésame, officiellement en raison de son statut d'ancienne lauréate de l'épreuve (2006).

À New York, Sharapova, accro à la mode et femme d'affaires avisée, est un peu chez elle et c'est tout naturellement que les organisateurs lui ont offert la première soirée de la quinzaine sur le Arthur Ashe Stadium.

Son adversaire joue gros: elle vise son premier titre du Grand Chelem et peut devenir N.1 mondiale, mais Halep se fait souvent piéger par ses nerfs.

«Cela va être un grand défi. Je vais donner mon meilleur pour gagner ce match», a-t-elle assuré.

Une autre prétendante au trône de N.1 mondiale, l'Espagnole Garbine Muguruza, sera également en lice: la N.3 donnera même le coup d'envoi de l'édition 2017 face à l'Américaine Varvara Lepchenko.