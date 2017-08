Patrice Bernier prêt à effacer et recommencer

Aux dires du capitaine, c’est une baisse de régime dans la deuxième moitié du match qui a coulé l’Impact de Montréal face à son éternel rival.

«C’est dommage, mais bon. On a été décousu en deuxième mi-temps, on n’a pas été "propre" dans le jeu, on a manqué d’exécution,» a analysé Patrice Bernier après la défaite de 3-1 des siens face au Toronto FC.

Le milieu de terrain québécois a toutefois reconnu que l’équipe avait réalisé de bonnes choses durant la première demie, créant des occasions de marquer de qualité.

Bernier veut maintenant regarder vers l'avant et oublier cette sortie.

«Il faut effacer, on a perdu, oui, la séquence est finie, mais on a un match la semaine prochaine. Il faut simplement repartir à zéro, travailler et se remettre dans le sens collectif.»

