Les Kings invitent un défenseur intrigant

Les Kings de Los Angeles ont envoyé une invitation à leur camp d’entraînement à Chris Lee, un défenseur au parcours des plus atypiques.

Le journaliste John Hoven (SiriusXM NHL Network) a rapporté la nouvelle.

Dman Chris Lee to attend LA Kings camp on PTO - 2x Gagarin Cup champ (KHL), 37yrs old, ability to move puck, good on PP, 65pts (14G) last yr