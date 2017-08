Deux rivalités au Stade Saputo

Ce dimanche au Stade Saputo, il n'y avait pas qu'une rivalité Montréal-Toronto, il y en avait plutôt deux.

Bien sûr celle entre les deux équipes de la MLS, mais aussi une rencontre opposant des jeunes athlètes des Olympiques spéciaux originaires du Québec et de l'Ontario.

Une initiatives de la MLS et des deux équipes canadiennes.

«On voulait leur faire voir c'était quoi un réel match de soccer. Aujourd'hui ce sont des joueurs à part entière de l'Impact de Montréal. C'est important de leur faire vivre l'expérience», a dit Véronique Fortin, directrice des relations publiques de l'Impact.

Avant la rencontre, les participants étaient nerveux à l'idée de disputer un match sur la même pelouse que leur équipe préférée.

«Je me sens nerveux et fébrile et j'ai des papillons dans le ventre. C'est incroyable, j'ai peu de mots pour décrire ce que je ressens!», a admis Pierre-Luc Castonguay, athlète des Olympiques spéciaux

«Je me sens bien, je suis surpris d'être ici. C'est vraiment le rêve de ma vie!», a ajouté Gabriel Maurais, également athlète des Olympiques spéciaux.

Voyez le reportage de Jannie Potvin dans la vidéo ci-dessus.