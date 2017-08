Burns et Thornton ont supporté McGregor sur place

Brent Burns et Joe Thornton ont regardé avec intérêt le combat entre Floyd Mayweather et Conor McGregor au T-Mobile Arena de Las Vegas, samedi.

Les deux barbus des Sharks de San Jose ont d’ailleurs fait une entrée remarquée dans l’amphithéâtre, alors que Burns affichait fièrement son appui à McGregor avec un drapeau irlandais.

Sur Twitter, le défenseur étoile a également tenu à saluer l’effort du combattant et de son entraîneur qui ont fait la transition des arts martiaux mixtes vers la boxe.

A legend! @TheNotoriousMMA amazing to witness that event! What a speech after... win or learn! @John_Kavanagh boys did everyone proud pic.twitter.com/joKkcZRDzZ