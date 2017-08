Asensio remplace bien Ronaldo, mais le Real se contente d'une nulle

Sans Cristiano Ronaldo, le Real Madrid a été sauvé par Marco Asensio: auteur d’un doublé, l'Espagnol a arraché le nul 2-2 contre Valence, dimanche, lors de la deuxième journée du Championnat d'Espagne, un moindre mal pour l'équipe de Zinédine Zidane mais déjà un coup d'arrêt.

Privé de son quadruple Ballon d'Or, suspendu, le club merengue était mené 2-1 dans un match haletant après des buts de Carlos Soler (18e) et du Français Geoffrey Kondogbia (77e), arrivé lundi en prêt de l'Inter Milan. Mais Asensio (21 ans), ayant ouvert la marque (10e), a sauvé ses partenaires d'un somptueux coup franc direct (83e).

Ce match nul ne fait néanmoins pas les affaires du Real (5e, 4 pts), qui se retrouve relégué à deux longueurs derrière un trio de tête à six points composé de la Real Sociedad, du FC Barcelone et de l'étonnant Leganés, tombeur dimanche de l'Espanyol Barcelone (1-0).

«On a perdu deux points, ce n'est pas forcément un bon résultat», a reconnu Zidane. «Mais ça fait partie du foot, de ce qu'on va connaître toute la saison. Ca peut arriver.»

Ce résultat est un premier petit couac pour le Real en 2017-2018 après un début de saison rêvé, entre conquête de la Supercoupe d'Europe et double clasico remporté face au Barça en Supercoupe d'Espagne (3-1, 2-0).

Certes, cela fait désormais 70 matches officiels consécutifs que le Real marque au moins un but par rencontre. Mais sa marche triomphale s'est heurtée dimanche à une équipe de Valence opportuniste et bien ordonnée. Et l'attaquant français Karim Benzema, qui a raté deux balles de match (88e, 90e+2) en expédiant notamment une tête sur le poteau, pourra s'en vouloir longtemps.

Kondogbia magistral

Au stade Santiago-Bernabeu, le Real Madrid a enfin reçu son trophée de champion d'Espagne conquis en mai, mais remis lors du premier match à domicile de la saison suivante, comme c'est l'usage en Liga.

C'est en costume de ville que le capitaine Sergio Ramos, exclu la semaine dernière à La Corogne (3-0), et l'attaquant-vedette Cristiano Ronaldo, suspendu jusqu'à mi-septembre pour avoir bousculé un arbitre, ont foulé la pelouse pour soulever la coupe.

Et c'est sans eux que Zidane a dû composer son équipe, avec le milieu Casemiro improvisé défenseur central en l'absence de Raphaël Varane, blessé.

Cette innovation forcée a coûté cher aux Madrilènes, puisque Carlos Soler s'est retrouvé étrangement seul aux six mètres pour reprendre de près une passe en retrait (18e). Et Kondogbia, auteur d'une prestation magistrale pour ses débuts avec Valence, en a profité aussi en surgissant à l'entrée de la surface pour marquer du gauche (77e).

Asensio sauveur, Benzema gâcheur



Mené 2-1, et privé de ses leaders moraux que sont Ramos et Ronaldo, le Real a du mérite à avoir égalisé.

Et c'est le jeune Marco Asensio qui a endossé le costume du sauveur, inscrivant dimanche ses troisième et quatrième buts en quatre matches officiels cette saison.

Profitant d'un ballon perdu par Kondogbia, le milieu offensif madrilène a d'abord percé plein axe et marqué d'une frappe enroulée du gauche au ras du poteau (10e). Et il a pris ses responsabilités sur le coup franc égalisateur, qu'il a expédié dans le petit filet opposé (83e).

Le problème, pour le Real, c'est que Karim Benzema ou Gareth Bale n'ont pas été aussi inspirés. L'avant-centre français, encensé samedi par Zidane, sur fond de non-sélection en Bleu, a gâché beaucoup d’occasions (21e, 36e, 43e, 45e, 53e).

Et ses deux ratés face au but dans les dernières secondes ont privé le Real de deux points précieux dans une course au titre qui ne fait que commencer en Espagne.

«Il faut garder le sourire. C'est le football, parfois le ballon ne veut pas entrer et il faut garder patience. Ce qui arrive à Karim n'est pas grave», a philosophé Zidane.