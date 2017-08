Yoenis Cespedes pourrait rater le reste du calendrier

Les Mets de New York ont placé le nom du voltigeur Yoenis Cespedes sur la liste des éclopés pour 10 jours, samedi, en raison d’une blessure à la jambe droite et il pourrait ne pas revenir au jeu cette année.

Selon le quotidien New York Post, le problème est aussi important que celui l’ayant tenu à l’écart pendant six semaines plus tôt cette saison.

Le joueur de champ extérieur a quitté prématurément le terrain durant le match de vendredi contre les Nationals de Washington. En première manche, il a tenté de marquer à partir du deuxième coussin sur le simple de Dominic Smith, mais en contournant le troisième but, la douleur s’est manifestée.

Cespedes, qui écoule la première année d’un contrat de quatre ans et de 110 millions $, a conservé une moyenne au bâton de ,292 en 2017, totalisant 17 circuits et 42 points produits en 81 parties.