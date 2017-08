Une guerre d’enjeux

L’Impact et le Toronto FC se trouvent à l’opposé du spectre des séries. Le premier tente de consolider sa sixième place dans l’Est alors que le second est confortablement installé au sommet du classement de la MLS et c’est ce qui rend le match de dimanche après-midi encore plus intéressant.

Vendredi, Jozy Altidore et Michael Bradley ont tour à tour déclaré qu’ils seraient bien heureux d’empêcher l’Impact de s’assurer d’une place en séries. Et ils ont ce qu’il faut pour le faire puisqu’il s’agit du premier de trois matchs cette saison entre les deux équipes. Neuf points à l’enjeu qui peuvent faire une différence pour le Bleu-blanc-noir.

«Je l’ai entendu, mais je ne savais pas précisément qui l’avait dit. Mais comme je le dis depuis le départ, si je peux les éliminer pour quelque chose, ça va être une satisfaction de plus dans une saison», a lancé Patrice Bernier.

Le capitaine de l’Impact ne détesterait donc pas nuire aux Torontois qui, avec déjà 53 points cette saison et encore huit matchs à jouer, rêvent de battre le record de points dans une saison (68) qui appartient au Galaxy de Los Angeles.

Plaisir

Il faut dire que l’Impact et le Toronto FC prennent un malin plaisir à se jouer des mauvais tours pour empêcher l’autre d’atteindre ses objectifs.

«En 2013, ils voulaient nous éliminer des séries, on n’a pas eu le résultat qu’on voulait, mais on est quand même rentrés», s’est rappelé Bernier.

«L’année d’après, ils voulaient rentrer dans les séries et on les a éliminés, et en 2015, ils sont rentrés pour la première fois et on les a battus au premier match. En 2016, c’est eux qui ont gagné.»

Cette saison, les deux équipes se sont déjà affrontées deux fois en finale du Championnat canadien. Elles ont fait match nul 1-1 à Montréal et Toronto l’a emporté 2-1 au match retour grâce à un but de dernière seconde de Sebastian Giovinco.

Bonnes séquences

Tant l’Impact que le TFC traversent de bonnes séquences. Les Montréalais ont remporté leurs quatre derniers matchs en marquant 11 buts contre seulement deux.

Dans le camp torontois, la séquence sans défaite dure depuis huit rencontres (5-0-3) au cours desquelles le TFC a marqué 21 buts et n’en a accordé que sept. Toronto présente une fiche de 2-0-2 à l’étranger au cours de cette période fructueuse.

Patrice Bernier n’a pu s’empêcher d’envoyer une flèche à ses grands rivaux.

«Je veux les battre pour mettre fin à cette séquence de succès et, après, si c’est un petit déclin pour eux, eh bien tant mieux !»

Mesure

Cette rencontre au sommet face au meilleur effectif de la MLS actuellement survient certainement à un bon moment pour l’Impact. C’est le genre de rencontre qui peut éviter la complaisance qui risque de s’installer quand une séquence victorieuse s’allonge.

«Ça arrive à un moment où l’on joue bien, ça va nous donner la chance de nous mesurer à une excellente équipe parce que la vérité, c’est qu’ils jouent bien dans toutes les phases », a reconnu Mauro Biello. Pour nous, c’est un test et, si on est capables de bien faire, ça va nous pousser encore plus.»

Bernier croit de plus que l’Impact peut surprendre Toronto, qui aime être en contrôle.

«Ils sont très bons en possession et il faut faire attention. Mais on joue chez nous et on ne va pas juste attendre les coups, on sait qu’on est bons en transition. Je me souviens du match qui avait eu lieu ici en séries. Pendant 60 minutes, ce n’était pas eux qui avaient le ballon, on pourrait les surprendre à avoir le ballon un peu plus souvent qu’ils n’y sont habitués.»