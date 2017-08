Stevenson mise 50 000 $ sur Mayweather

Si l'on se fie à ce qu’il a publié sur son compte Instagram, le boxeur Adonis Stevenson a misé 50 000 $ sur une victoire de Floyd Mayweather samedi face à Conor McGregor.

I'M Bet 50,000$ Floyd.Who do you pick @FloydMayweather or @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/8Rx60qNlcU