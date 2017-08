P.K. Subban : 6e meilleur défenseur selon NHL Network

La chaîne NHL Network a présenté son palmarès des 20 meilleurs défenseurs, samedi, à moins de deux mois du début du calendrier 2017-2018.

Première constatation : un des trois derniers candidats en lice pour le trophée James-Norris ne figure pas dans le top 3 de la liste.

Erik Karlsson, des Sénateurs d’Ottawa, et Brent Burns, des Sharks de San Jose, pointent respectivement aux premier et deuxième rangs, tandis que le troisième échelon a été octroyé à Drew Doughty, des Kings de Los Angeles.

Ce dernier a donc été préféré à Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay, qui s’est vu conférer la quatrième place devant Duncan Keith, des Blackhawks de Chicago.

Subban devant Weber

Les amateurs passionnés de la persistante comparaison P.K. Subban – Shea Weber ont quant à eux de quoi se mettre sous la dent avec ce top 20.

Le numéro 76 des Predators de Nashville figure au sixième rang de la liste, soit trois rangs plus haut que celui du défenseur des Canadiens de Montréal (neuvième), contre lequel il a été échangé l’été dernier.

Subban devance son coéquipier Roman Josi (septième) et le quart-arrière québécois des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang (huitième).

L’ancien camarade de Weber à Nashville Ryan Suter, maintenant avec le Wild du Minnesota, occupe le 10e rang.

Les Predators ont un troisième défenseur dans ce palmarès, puisque Ryan Ellis occupe la 19e position.

Voici le top 20 des défenseurs de la chaîne NHL Network :

In case you need a closer look. #NHLTopPlayers pic.twitter.com/zhybLZseuE