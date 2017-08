Montréal-Toronto, la plus grande rivalité de la MLS

Le mot «rivalité» est revenu souvent cette semaine. Mais n’allez pas croire que les médias l’ont galvaudé.

Les frictions entre le Toronto FC et l’Impact de Montréal n’ont pas été créées de toutes pièces. Elles sont nées sur le terrain avant tout.

«C’est le genre de match que tu veux jouer. Surtout dans les deux dernières années, chaque match est significatif. Tous les joueurs de l’Impact comprennent que les rencontres contre le Toronto FC sont à prendre très au sérieux», a indiqué le capitaine Patrice Bernier à la veille de cet affrontement.

Si la MLS met de l’avant les duels entre les clubs de New York et de la Californie, il ne semble plus y avoir de doute : la plus grande rivalité de la ligue, c’est celle entre Toronto et Montréal.

«Personnellement, je crois que c’est la rivalité la plus intense, a soutenu Daniel Lovitz. J’ai eu la chance de la vivre de l’autre côté. Il y a longtemps que j’ai encerclé cette date sur mon calendrier.»

«La rivalité s’est forgée au fil des ans, a précisé Bernier. Maintenant, le monde de la MLS a réalisé que c’est la meilleure rivalité de la ligue.»

Contrecarrer les plans du TFC



Si les joueurs du Toronto FC ont claironné au cours des derniers jours vouloir empêcher l’Impact de se qualifier pour les éliminatoires, les Montréalais n’ont pas été choqués... puisqu’ils partagent le même objectif.

«Nous avons le même but qu’eux : les empêcher de connaître du succès», a mentionné Lovitz.

Si la plupart des experts s’attendent à voir un match où Toronto contrôle le jeu et l’Impact contre-attaque, l’Impact pourrait bien réserver des surprises.

«On est capables de faire les deux. On pourrait les surprendre et avoir possession du ballon plus souvent», a lancé Bernier.



Un mystère demeure du côté montréalais : qui sera l’attaquant partant entre Anthony Jackson-Hamel et Mateo Mancosu?