Mayweather – McGregor : des paris records au Québec!

Il n’y a pas juste à Las Vegas où les parieurs tentent de remporter une lucrative mise en vue du combat entre Floyd Mayweather et Conor McGregor.

Le duel suscite un engouement monstre sur le site de Mise-o-jeu, de Loto-Québec, si bien que la société d’État annonce des recettes records avec un montant de plus de 543 000$!

«Il s'agit du combat de boxe le plus de populaire de toute l'histoire de Mise-O-Jeu, soulignait Louis Beaudet, directeur du pari sur événement à Loto-Québec. Mais fait plus étonnant, il sera probablement le pari (sportif et non sportif) le plus populaire de tous les temps, détrônant ainsi le Superbowl 2017».

À 18 h, les paris sur le match totalisaient 438 000$ contre 536 000 $ pour le Superbowl 2017, qui avait toutefois été offert sur une période beaucoup plus longue.



Le service à la clientèle d'Espacejeux, le site de jeu en ligne de Loto-Québec sur lequel on doit s'inscrire pour parier sur mise-o-jeu, a mobilisé plus de ressources pour accélérer le délai d'inscription - habituellement de 24 h - pour permettre aux nouveaux parieurs impatients de loger leurs paris.



Mise-o-jeu devait fermer les paris à 23 h, mais envisage déjà d'ajuster ses opérations en temps réel pour permettre à tous les parieurs de loger leur mise.

Plusieurs commerces avaient pénurie de fiches Mise-O-Jeu à quelques heures du combat.

Mayweather a décidé de sortir de la retraite et mettre sa fiche parfaite (49-0) face à l’Irlandais, qui combattait dans l’UFC.

Le boxeur de 40 ans est favorisé par les preneurs aux livres 5-1.

Le boxeur longueuillois Adonis Stevenson a misé 50 000 $ sur une victoire de Mayweather.