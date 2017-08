L’Océanic gère déjà le phénomène Lafrenière

Pendant que le département hockey prépare activement l’alignement final de la prochaine saison, la direction des communications de l’Océanic de Rimouski gère déjà le phénomène Alexis Lafrenière. Les demandes d’entrevues et de reportages surgissent des quatre coins du Québec depuis l’amorce du camp d’entraînement.

Même si elle se préparait à un tel dénouement depuis sa sélection au premier rang du repêchage de la LHJMQ en juin dernier, l’organisation met les bouchées doubles pour satisfaire les exigences de tous les médias, du plus petit au plus grand.

Lafrenière n’a pas aidé sa cause mercredi dernier en amassant trois mentions d’aide dès son premier match préparatoire contre les Remparts de Québec au Colisée Financière Sun Life. N’eût été du brio des gardiens adverses, l’ancien des Vikings de Saint-Eustache aurait pu ajouter un ou deux buts à sa fiche personnelle.

Avec ce genre de performance et l’étiquette du premier choix, les comparatifs s’établissent rapidement dans une ville qui a applaudi les exploits de Vincent Lecavalier, Brad Richards et Sidney Crosby.

Le début d’une belle histoire

«La foule réagit quand il touche à la rondelle. C’est un joueur électrisant et à mon avis, ce n’est que le début d’une belle histoire», estime le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil. «Ce sera aux gens à se déplacer pour venir voir cette perle-là. Il a des entrevues à faire avec les journalistes à tous les jours. On essaie de canaliser tout cela, mais tout le monde veut avoir la chance de lui parler. Les parallèles se font allégrement actuellement».

Même si Lafrenière connait du succès depuis le début de la semaine en compagnie de Samuel Dove-Mc Falls et Alex-Olivier Voyer, le pilote de l’Océanic souhaite le voir évoluer avec d’autres partenaires. Beausoleil tente de trouver la meilleure combinaison pour exploiter le talent de son numéro 11. Dans ce contexte, il n’écarte pas qu’une transaction soit possible d’ici à lundi à 10h.

«Tous nos joueurs veulent jouer avec Alexis et Zavgorodniy (Dmitri). Ce sera le fun de faire bouger tout cela, mais il faut avoir des trios stables», estime-t-il.

Les Cataractes s’amènent à Rimouski

Parfait en deux parties depuis le début du calendrier préparatoire, l’Océanic accueillera les Cataractes de Shawinigan samedi après-midi dans le Bas-Saint-Laurent. Sur les six joueurs retranchés depuis jeudi, un vétéran a été victime du couperet, soit Justin Paré.

Assuré de l’un des deux postes de gardien de buts, Coltin Ellis fera équipe avec James Povall ou Jimmy Lemay. S’il opte pour la première option, Serge Beausoleil versera une compensation déjà déterminée aux Tigres de Victoriaville.