Les Orioles s'amusent face aux Red Sox

Les Orioles de Baltimore ont marqué cinq points lors de la deuxième manche pour venir à bout des Red Sox par la marque de 7-0, samedi, à Boston.

Mark Trumbo et Craig Gentry ont tous les deux frappé des simples productifs, avant de voir Tim Beckham cogner son 18e coup de circuit de la saison, alors que Gentry était déjà sur les sentiers.

Jonathan Schoop a également envoyé une balle dans les gradins pour les Orioles.

Trumbo a placé la balle en lieu sûr trois fois, alors que les Red Sox ont obtenu seulement quatre coups sûrs.

Le partant Kevin Gausman (10-9) a connu un excellent départ. Il a accordé seulement quatre coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches et deux tiers de travail.

Eduardo Rodriguez (4-4) a hérité du revers. Il a concédé sept coups sûrs et cinq points en six manches et deux tiers.