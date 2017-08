Les Nationals profitent d'un bon départ

Les Nationals de Washington ont inscrit quatre points dès la manche initiale, en route vers un gain de 9-4 sur les Mets de New York, samedi dans la capitale américaine.

Adrian Sanchez a notamment envoyé deux coureurs au marbre avec un simple au champ gauche. Le joueur de deuxième but a terminé le duel avec deux coups sûrs et trois points produits.

De son côté, Michael Taylor a placé la balle en lieu sûr à trois reprises, croisant le marbre à deux reprises.

Le partant Gio Gonzalez (13-5) a passé six manches et deux tiers sur la butte, allouant deux points, six coups sûrs et un but sur balles.

Dans une cause perdante, Robert Gsellman (5-6) a concédé six points, mais seulement deux mérités, sur neuf coups sûrs et deux passes gratuites en quatre manches.

Wilmer Flores a réalisé sa 16e longue balle de la campagne.