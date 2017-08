Les Jets embauchent un vétéran

Les Jets de Winnipeg ont fait un ajout à leurs unités de soutien en embauchant le vétéran de 36 ans Matt Hendrick, samedi.

Le pacte d’une durée d’un an se chiffre à 700 000$.

Attaquant robuste à vocation défensive, Hendricks a obtenu quatre buts et sept points dans l’uniforme des Oilers la saison dernière, affichant un différentiel de -3. Il a montré une efficacité de 56,9% aux cercles des mises au jeu, lui qui est reconnu comme un spécialiste dans cette facette du jeu.

Durant sa carrière, le joueur de centre a aussi porté les couleurs des Predators, des Capitals et de l’Avalanche.

Il a connu ses meilleurs moments en 2010-2011 à Washington, enregistrant 25 points, dont neuf buts, en 77 matchs.

En 34 rencontres éliminatoires durant sa carrière, l’athlète de 6 pi et 207 lb a été limité à un but et une mention d’aide.