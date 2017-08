Les Indians utilisent leur puissance

Le lanceur partant Mike Clevinger a connu une excellente sortie pour mener les Indians vers un gain de 4-0 face aux Royals de Kansas City, samedi, à Cleveland.

Clevinger (7-5) a concédé seulement quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail. Il a également retiré neuf frappeurs sur des prises.

Tous les points des favoris de la foule ont été inscrits grâce à des longues balles.

Roberto Perez, Edwin Encarnacion et Carlos Santana ont tous envoyé des balles de l’autre côté de la clôture.

Encarnacion, un ancien des Blue Jays de Toronto, a atteint le plateau des 30 circuits.

La défaite est allée au dossier de Jason Hammel (6-10). Il a accordé six coups sûrs et quatre points en six manches et deux tiers sur la butte.