Les Cowboys viennent à bout des Raiders

Les Cowboys de Dallas ont ajouté 14 points au dernier quart pour se sauver avec une victoire de 24-20 sur les Raiders d’Oakland samedi soir, dans un duel préparatoire de la NFL disputé à Arlington.

Dak Prescott a bien fait, complétant 11 de ses 14 passes pour 113 verges et un majeur. Le quart de première année Cooper Rush a également impressionné, réussissant 12 de ses 13 relais pour 115 verges et deux touchés.

Jason Witten, Ronnie Hillman et Lance Lenoir, sur un jeu de 44 verges, ont franchi la ligne des buts.

Ezekiel Elliott, qui est suspendu pour les six premières rencontres de la saison en raison de son implication dans une histoire de violence conjugale, a obtenu 18 verges en six courses.

Dans une cause perdante, Derek Carr a atteint la cible 13 fois en 17 tentatives pour des gains de 144 verges et deux touchés. Cordarelle Patterson et Amari Cooper ont rejoint le territoire ennemi.