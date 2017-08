Jordy Nelson pense à sa retraite

Le receveur de passes des Packers de Green Bay Jordy Nelson a mentionné récemment qu’il prévoit jouer de deux à quatre ans dans la NFL avant de prendre sa retraite.

Choix de deuxième tour au repêchage de 2008, l’athlète de 32 ans a passé toute sa carrière au Wisconsin et se dit heureux de son parcours marqué par une conquête du Super Bowl et une invitation au Pro Bowl. Aussi, il a l’intention de terminer son contrat qui prendra fin en 2018 et de possiblement signer une dernière entente.

«Il me reste deux ans sur ce pacte et ce serait bien de les compléter pour ensuite voir où j’en serai, a-t-il déclaré au quotidien USA Today. Je devrai vérifier comment je me sens et la manière de réagir de mon corps. Après ça, ce sera à l’organisation de décider ce qu’elle souhaite.»

«Je dirais qu’entre deux et quatre ans, ça semble logique, a-t-il ajouté quant au nombre de campagnes qu’il veut disputer. Cela me donnerait une carrière de 13 ans et j’en serais très content. À un certain moment, je voudrai passer plus de temps avec ma famille au Kansas.»

Nelson a récolté 1257 verges et 14 touchés en 97 réceptions la saison dernière. Il a amassé 7366 verges et 63 majeurs en 497 attrapés dans la NFL.