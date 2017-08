Enfin un gain pour les Diables rouges

Les Remparts de Québec sont venus gâcher la fête à Dolbeau-Mistassini l’emportant par la marque de 4-3 face aux Saguenéens de Chicoutimi, vendredi soir.

Les jeunes joueurs des Remparts ont su profiter de leur occasion lors des nombreux avantages numériques offerts à eux, ce qui leur a permis de marquer deux buts rapides dès les premiers instants du match.

«Nos deux gardiens ont été solides [...] Du côté d’Andrew Coxhead, il a été malade quasiment six jours au lit, de le voir juste après deux petites pratiques, de reprendre où il était l’année dernière, ça s’est bien passé», lançait Boucher en vantant le travail de son attaquant de 17 ans.

Du côté des Sags, l’entraîneur-chef Yanick Jean était lui aussi très satisfait de l’effort de ses jeunes joueurs, mais certains joueurs devront éviter le cachot. «Je suis très satisfait de l’éthique de travail. J’ai adoré certaines performances individuelles, mais je suis très déçu de notre équipe par rapport à l’indiscipline», disait-il.

Bon départ

Alors que les Remparts évoluaient avec l’avantage de deux hommes, Christian Huntley a tout d’abord ouvert le bal déjouant le gardien des Sags, Alexis Shank, d’un tir frappé.

La troupe de Philippe Boucher a de nouveau réussi à déjouer le jeune gardien des Sags quelques instants plus tard lorsque Benjamin Gagné marquait d’un tir sur réception, de nouveau lors d’une attaque massive.

Les Sags répliquent

Les hommes de Yanick Jean ont trouvé la manière de déjouer le gardien des Remparts, Dereck Baribeau, plutôt solide lors des 20 premières minutes de la rencontre. C’est le nouveau capitaine des Sags, Olivier Galipeau, qui a trouvé le fond du filet à mi-chemin dans le match.

Galipeau a par la suite vu son coéquipier Samuel Houde toucher la cible en toute fin du deuxième engagement alors qu’il a battu Baribeau d’un tir de l’enclave. Après 40 minutes, c’était l’égalité 2-2.

Philipp Kurashev a stoppé l’élan des Sags en redonnant les devants aux visiteurs en milieu de troisième période, mais Alexis Gaboury-Potvin s’est assuré de recréer l’égalité 24 secondes plus tard.

L’attaquant des Remparts, Olivier Mathieu, a bien choisi le moment pour gagner des points puisqu’alors qu’il restait 3:11 à faire au match, il a marqué le but qui a donné la victoire aux Diables rouges.

Anthony Wojcik s’amène à Québec

Avec un peu moins d’un mois avant le début de la saison régulière dans la LHJMQ, plusieurs décisions importantes devront être prises par chacune des 18 formations de la Ligue.

Ç’a été le cas des Remparts qui ont fait l’acquisition de l’ailier gauche, Anthony Wojcik des Wildcats de Moncton, vendredi matin. En retour, Philippe Boucher a donné un choix de neuvième ronde au repêchage de 2019. En 28 rencontres l’an dernier avec les Wildcats, Wojcik a récolté 13 points.

«On veut plus d’expérience, plus de poids dans notre alignement. On n’est quand même pas très gros à l’attaque. On va jouer contre des gros clubs dans notre division, de là l’idée d’aller le chercher», mentionnait Boucher.

La troisième fois est la bonne

De plus, les Remparts ont confirmé avoir retranché le vétéran de 19 ans Shaun Bily. Ce dernier avait rejoint l’équipe en janvier dernier signant comme agent libre.

Du côté des Saguenéens, Yanick Jean a appris à l’attaquant Marc-Antoine Gagné qu’il avait réussi à se tailler un poste avec la formation en vue de la saison à venir. Après trois essais au camp des Sags, l’ancien capitaine des Élites de Jonquière était bien heureux d’apprendre cette nouvelle.

«Je suis vraiment fier. C’est un rêve, mais il faut que je travaille fort. Il faut que je joue dans mon style à tous les matchs», soulignait-il après la rencontre.