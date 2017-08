De dur à cuire à agent immobilier

Après 14 ans à consacrer sa vie au hockey, Pierre-Luc Létourneau-Leblond accroche ses patins, ou plutôt, comme il le dit lui-même, il laisse tomber ses gants. L’ancien dur à cuire qui a disputé 41 matchs dans la Ligue nationale de hockey se consacre déjà à sa nouvelle passion: l’immobilier.

Incapable de se dénicher un contrat selon ses critères, le Lévisien de 32 ans a pris la décision, il y a quelques semaines, de mettre un terme officiellement à sa carrière de hockeyeur.

«J’ai réfléchi longtemps avant de prendre cette décision, et ça faisait trois ans que je disais à chaque année que c’était ma dernière. Ma situation familiale rendait les choses plus compliquées, puisque je vis avec ma femme et mes deux enfants à Albany et qu’elle a un bon travail ici. Cette année, j’ai demandé à mon agent de me trouver une offre que je ne pourrais refuser et qui me garderait proche de ma famille, et il n’a rien trouvé. Je ne voulais pas déménager ma famille et que ma femme lâche son travail. Ce n’est plus le même fun que lorsque tu as 22 ou 23 ans et aucune responsabilité», a expliqué le sympathique nouveau retraité lors d’un entretien téléphonique, hier matin.

Nouvelle passion

Sachant que la fin approchait, Létourneau-Leblond a suivi un cours de courtier immobilier sur internet, à la fin de la dernière saison. Il travaille actuellement pour la firme Coldwell Banker Prime Properties, la plus vieille de ce genre aux États-Unis.

Là-bas, il aide des gens d’un peu partout en Amérique du Nord, autant Américains que Canadiens, à se trouver des résidences n’importe où aux États-Unis.

«J’ai toujours été intéressé par l’immobilier. J’ai sept ou huit propriétés au Québec, que je loue, et un triplex dans le coin d’Albany. Dès que j’ai commencé, j’ai eu la piqûre tout de suite. C’est un monde que j’aime, car ça me permet de parler avec les gens, de les aider à trouver ce qu’ils ont besoin. Je me vois vraiment là-dedans et, depuis que j’ai commencé, je n’ai pas l’impression d’avoir travaillé une seule journée.»

Un petit monde

D’ailleurs, même s’il a disputé 37 de ses 41 matchs dans la LNH dans l’uniforme des Devils du New Jersey, Létourneau-Leblond ne pourra profiter de son nom outre mesure dans la région d’Albany, où évolue le club-école des Devils.

«Le hockey est beaucoup moins gros ici qu’au Québec. Les gens qui connaissent le hockey savent qui je suis, mais les autres un peu moins», a-t-il raconté, en ajoutant avoir été influencé par un autre ancien de la LNH, Jean-Luc Grand-Pierre, qui fait aujourd’hui le même travail que Létourneau-Leblond, mais à Columbus.

Le tournoi pee-wee... comme entraîneur adjoint

Ce n’est toutefois pas parce qu’il s’est retiré du hockey en tant que joueur que Pierre-Luc Létourneau-Leblond a mis une croix définitive sur le sport qui lui a permis de vivre pendant 12 ans !

Le Lévisien a même accepté la semaine dernière d’agir à titre d’entraîneur adjoint avec les Wings Jr d’Adirondack, une formation qui prendra part au prochain Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, au mois de février.

«C’est tellement cool! J’ai tripé, car c’est une première expérience pour moi de diriger des jeunes de cet âge. Ils sont tellement intenses et veulent tellement s’améliorer, c’est incroyable. J’ai hâte au tournoi pour revenir à Québec et voir le Centre Vidéotron pour la première fois», a-t-il mentionné.

Un deuil à faire

D’ailleurs, même si ce nouveau poste avec les jeunes pee-wee lui permettra de garder un pied dans le hockey, Létourneau-Leblond s’attend tout de même à vivre un petit choc, dans les prochaines semaines, quand les camps de la LNH débuteront.

«Je sais que je vais m’ennuyer. J’ai joué 12 ans pro et 2 ans junior. C’est donc dire que les 14 dernières années de ma vie, tout ce que je faisais, c’était jouer au hockey, m’entraîner et prendre soin de mon corps. Je vais m’ennuyer de ça, c’est sûr, mais je suis prêt à passer à autre chose. La vraie vie, c’est le fun! Ça fait souvent peur aux joueurs de hockey parce que tu vis le rêve pendant des années. Mais de revenir à un vrai rythme de vie, j’adore ça.»

D’ailleurs, il entend transposer ce que le hockey lui a appris dans sa nouvelle vie. «Mon ancien entraîneur John Hynes disait toujours que le hockey, c’est 95 % de pratique et 5 % de matchs. Malgré tout, il faut que tu gagnes à tous les jours. C’est cette mentalité que je veux avoir dans ma vie à venir. Je veux essayer de gagner à tous les jours même si, parfois, c’est moins tangible dans le monde de l’immobilier.»