Au même point que l’an dernier

Au début de la saison, on se demandait si les Alouettes allaient être en mesure de redevenir l’équipe gagnante que l’on a connue. Après la moitié du calendrier régulier, on peut affirmer que ce n’est pas le cas.

Avec une fiche de 3-6 au terme des neuf premiers matchs, les Alouettes cuvée 2017 sont au même point qu’à pareille date l’an dernier. Ce n’était certainement pas le plan prévu par le directeur-général Kavis Reed et l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine.

Ils doivent être autant déçus que leurs partisans. Plusieurs aspects expliquent cette situation.

Tout d’abord, l’arrivée de Darian Durant n’a rien changé aux déboires offensifs que connaît l’équipe depuis le départ à la retraite d’Anthony Calvillo. Bien sûr, le vétéran est un rassembleur et il a démontré qu’il pouvait avoir un certain succès dans les zones profondes.

Par contre, il a la fâcheuse habitude de commettre des erreurs au mauvais moment. C’est l’histoire de sa carrière dans la LCF : tantôt bon, tantôt erratique. Le match de jeudi contre Winnipeg est un parfait exemple. Après une première demie en dents de scie, il s’est relevé lors des deux derniers quarts pour permettre aux Alouettes de pousser le match en prolongation. On parle souvent de constance dans les performances, mais Durant n’a pas encore démontré qu’il pouvait en avoir.

Reed au banc des accusés

On peut aussi s’interroger sur les décisions prises par Kavis Reed depuis son arrivée en poste.

En libérant Bear Woods et en échangeant S.J. Green avant le début de la saison, il a créé de l’instabilité et du mécontentement au sein de sa troupe. Même si les deux empochaient un gros salaire, ils auraient donné une saison de plus aux entraîneurs pour préparer la relève derrière eux.

On ne sait pas encore si Anthony Sarao ou Dominique Tovell sera en mesure d’égaler le niveau de jeu de Woods dans le futur. Quant à B.J. Cunningham, il est simplement une pâle copie de Green depuis le début de la saison. Il a échappé plusieurs passes faciles lors des neuf premiers matchs.

On peut également reprocher à Reed de ne pas avoir fait le nécessaire pour ajouter de la profondeur au sein de son équipe surtout au niveau du talent canadien. Lors de l’hécatombe des deux dernières semaines, il a fait signer des contrats à deux anciens des Gaiters de l’Université Bishop’s avant de les lancer dans la mêlée, quelques jours plus tard. Ce n’est pas normal comme situation.

Pourquoi ne pas donner une chance aux jeunes qui font partie de l’équipe d’entraînement? Certains ne sont pas prêts selon ce qu’on a appris et il y a le fameux ratio qui complique également la vie de Chapdelaine. Si une place éliminatoire devenait hors de la portée des Alouettes au cours des prochaines semaines, il faudrait donner de l’expérience à plusieurs joueurs de ce groupe, dont fait partie le premier choix au repêchage, le plaqueur défensif Fabion Foote.

Pour revenir à Reed, il est très présent au sein de l’équipe. Ce n’est pas un mal en soi, mais il devrait plutôt être dans les camps de la NFL afin de faire du recrutement en prévision de l’an prochain.

Calendrier ardu

Même si on n’est qu’au milieu du calendrier régulier, on peut déjà penser que les Alouettes joueront leur saison la semaine prochaine en accueillant le Rouge et Noir d’Ottawa. C’est impératif qu’ils l’emportent.

Avec la puissance des formations de la section Ouest, il est fort possible que celle qui finira quatrième ait un meilleur dossier que le détenteur du troisième rang dans l’Est. Ce qui signifie qu’on pourrait assister à une lutte à trois entre Ottawa, Montréal et Toronto pour deux places éliminatoires. Une victoire contre leurs rivaux n’est donc pas une option.

Par la suite, ils auront toute une commande sur les bras en disputant six de leurs neuf derniers matchs sur la route. Ils auront notamment des voyages à Vancouver, Regina et Calgary, tous des endroits où ils n’ont pas connu beaucoup de succès au cours des dernières années.

À première vue, il est difficile de croire qu’ils prendront part aux éliminatoires. Par contre, les Alouettes ont encore leur sort entre les mains et ce sera intéressant de voir la direction qu’ils souhaiteront emprunter.

Les trois phases

Attaque

Note : D

Analyse : Par où commencer ? On a l’impression de revivre les mêmes problèmes que lors des deux dernières campagnes. Un quart qui en arrache, des receveurs qui échappent des ballons faciles et une ligne offensive qui manque de profondeur. Un triste constat qui est encore en train de se répéter. La perte de Jean-Christophe Beaulieu fait très mal depuis deux rencontres, car ses habiletés en protection donnaient un certain répit à la ligne offensive. Quant à Tyrell Sutton et Tiquan Underwood, ils ne peuvent plus manquer de parties d’ici la fin de la saison à moins d’une blessure majeure. Sans leur présence respective, l’attaque n’a pas le même aplomb.

Défense

Note : C

Analyse : Le ratio fait très mal à cette unité et on commence à le constater. Pour que le système de Noel Thorpe soit efficace, il faut que les joueurs défensifs soient en mesure de mettre de la pression sur le quart-arrière adverse, à plusieurs reprises au cours d’un match. C’est loin d’être le cas et les pivots des autres équipes ont tout le temps du monde pour faire leurs lectures. Kavis Reed doit rapidement trouver des solutions à ce niveau. Comme c’est le cas depuis quelques saisons, leur marge d’erreur est inexistante.

Unités spéciales

Note : C

Analyse : Lors du dernier match, on a été témoin des premières étincelles de l’escouade de Bruce Read. On peut dire qu’il n’était pas trop tôt. En plus d’un retour de 82 verges de Stefan Logan, on a eu droit à un jeu truqué qui n’a pas été couronné de succès. Par contre, il ne faut pas oublier que Read est l’entraîneur qui est le plus touché par les nombreuses blessures de l’équipe. Il a rarement eu les mêmes joueurs au cours de deux matchs consécutifs. Sans faire de miracle, on peut dire qu’il limite les dégâts.