Will Butcher: le CH n'est pas dans la course

Les Canadiens de Montréal ne sont pas dans la course pour faire l'acquisition du convoité défenseur Will Butcher, a appris TVA Sports vendredi.

Le joueur autonome de 22 ans devrait prendre une décision dimanche quant à son avenir dans la Ligue nationale de hockey.

Quatre équipes sont toujours sur les rangs, dont les Devils du New Jersey et les Kings de Los Angeles.

Butcher est devenu libre comme l'air le 15 août dernier puisqu'il ne s'est pas entendu avec l'Avalanche du Colorado, qui l'avait repêché au 123e rang en 2013.

La saison dernière, l'Américain a remporté le trophée Hobey Baker, remis au meilleur joueur universitaire des États-Unis, grâce à une production de 37 points en 43 matchs et un différentiel de +27.

Butcher a également remporté le championnat de la NCAA avec l'Université de Denver. Il a été nommé sur l'équipe d'étoiles du Frozen Four.

On me confirme que les #Habs ne sont pas dans la course pour Will Butcher. Il devrait faire son choix parmi 4 équipes, dimanche.