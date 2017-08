Une entente bientôt pour Bo Horvat?

Le président des Canucks de Vancouver, Trevor Linden, se dit encouragé par les dernières négociations avec l’attaquant Bo Horvat et il est optimiste à la possibilité de lui accorder un contrat avant le début du camp d’entraînement.

Horvat, 22 ans, est actuellement le seul joueur autonome avec compensation de l’organisation de la Colombie-Britannique, lui qui a écoulé en 2016-2017 la dernière année de son contrat de recrue. Même si les jours passent, il semble qu’une entente soit envisageable à court terme.

«Toutes les options sont sur la table, je pense qu’on a exploré plusieurs d’entre elles, a déclaré Linden à la chaîne radiophonique TSN 1040, jeudi. Nous avons eu de bonnes discussions avec Bo et son représentant [Newport Sports]; j’étais d’ailleurs un client de cette entreprise auparavant et notre organisation a scellé de nombreux pactes avec elle. Je ne dirai pas tout, mais c’est très positif et je ne vois pas d’obstacles majeurs.»

«Bo est un homme de qualité et un joueur de caractère. Il a été bon tout au long du processus et s’est impliqué activement dans les pourparlers. Par contre, on travaille fort pour éviter son absence au camp», a ajouté le dirigeant.

Au cours de la plus récente saison, Horvat a inscrit 20 buts et 32 mentions d’aide pour 52 points en 81 matchs.