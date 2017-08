Samuel Piette n'est pas étranger aux victoires de l'Impact, croit Anthony Jackson-Hamel

Dans l’un des matchs les plus importants de sa saison 2017 du Major League Soccer (MLS), l’Impact de Montréal tente d’effacer le passé contre le Toronto FC ce dimanche.

Vaincu par les Torontois lors du dernier Championnat canadien et en finale de l’Association de l’Est l’été précédent, l’Impact affronte ses rivaux naturels ontariens pour la première fois de la saison dans le cadre d’un match de saison régulière – le premier de trois (!) duels d’ici la fin de la saison.

L’Impact (10-8-6, 36 points), plongé au cœur de la course aux séries, dispose d’un nouvel atout dont le Toronto FC (15-3-8, 53 points), roi et maître du classement général, n’a pas encore perçu l’importance en situation d’un match : le milieu défensif Samuel Piette.



«On les attend de pied ferme, a avoué l’attaquant Anthony Jackson-Hamel vendredi en entrevue à l’émission Québec Matin sur LCN. Ce sont des matchs que tu ne veux pas perdre pour le feeling que tu as après.

«Samuel n’est pas étranger à notre séquence de quatre victoires. Il est un joueur extrêmement important, récupère énormément de ballons et distribue bien aux autres milieux de terrain.»

Piette ne sera pas le seul Québécois qui donnera du fil à retordre au Toronto FC, dimanche au stade Saputo. Les deux dernières fois que Jackson-Hamel a été utilisé par l’entraîneur-chef Mauro Biello, le produit maison du XI montréalais a marqué un but dans des victoires de 2-1 sur l’Orlando City SC et de 3-1 sur le Real Salt Lake – deux gains signés dans la série de victoires d’IMFC.



«Je sens un marquage un peu plus serré à mon endroit», a humblement souligné l’athlète de 24 ans, constatant également que le duel avec le Toronto FC risque d’être chargé en émotions.



«Je ne peux pas vous dire tout ce que se dit sur le terrain. C’est très émotif, c’est important de garder son sang-froid. Tu ne veux perdre aucune bataille.