Rouge et Or contre Vert & Or: de la fébrilité dans l’air

Le Rouge et Or de l’Université Laval amorce samedi soir la quête de son 10e titre national en accueillant le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

«C’est toujours spécial de disputer un match d’ouverture et tout le monde est fébrile, a souligné l’entraîneur-chef Glen Constantin d’entrée de jeu. Les gars ont hâte de jouer. J’ai prévenu les joueurs que, s’ils pensaient que le match présaison contre Carleton avait été intense, ils n’avaient encore rien vu. Le degré d’intensité va monter de façon exponentielle. Il faudra être discipliné et penser à l’équipe avant tout.»

Nouveau défi

Le Rouge et Or affrontera une offensive de Sherbrooke qui présente un visage fort différent avec l’entrée en scène du nouveau coordonnateur offensif Brent Bailey. Adieu les formations à deux ailiers rapprochés, et bienvenue à la formation éventail à cinq receveurs.

Bailey a connu du succès avec les Gaiters de Bishop’s avec ce type d’offensive avant de se joindre au voisin pendant la saison morte. «On s’est fié beaucoup à ce qu’il faisait à Bishop’s dans notre préparation, a indiqué Constantin. Pour connaître du succès avec une telle offensive, tu as besoin d’un bon quart-arrière et d’une bonne protection. Alexandre Jacob-Michaud possède un avenir prometteur et il va progresser pendant la saison. Il reste à voir comment il va se comporter ici.»

L’an dernier, le pivot recrue avait connu une journée affreuse au PEPS et il avait été retiré du jeu, tôt dans la rencontre, au profit du vétéran Jean-Christophe Bourque-St-Hilaire. Il n’a jamais repris son poste de partant.

Système adapté

S’il ne tarit pas d’éloges à l’endroit de sa défensive, Mathieu Lecompte est pleinement conscient que son offensive est en période de développement. «Nous avons une nouvelle attaque et on doit donner du temps à Alexandre de rouler les jeux, a mentionné le nouveau pilote des Renards. Ce qu’on lui demande cette année n’a rien à voir avec ce qu’on lui demandait l’an dernier. On ne lui demandera pas de découper l’adversaire. Nous ne sommes pas rendus où l’on souhaite être, mais on doit garder les choses simples et bâtir sur notre ligne offensive qui fait très bien.

«On veut se battre jusqu’au dernier sifflet, d’ajouter Lecompte. Ça ne sera pas le même système qu’à Bishop’s. Notre système a été adapté en fonction de nos athlètes et du bagage de nos adjoints et de l’entraîneur-chef. Rémi Giguère est un ancien des Carabins et Simon Charbonneau-Campeau a joué dans la LCF.»