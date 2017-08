McGregor-Mayweather : Oscar De La Hoya furieux!

L’ancienne gloire de la boxe devenue promoteur Oscar De La Hoya s’est tourné vers Twitter, vendredi, pour dénoncer la tenue du combat entre Floyd Mayweather et Conor McGregor, samedi, au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Dans un message très explicit, «Golden Boy» s’est adressé directement aux deux pugilistes en les accusant de «manquer de respect envers la boxe», et ce, au moment où les deux boxeurs grimpaient sur l’estrade à Las Vegas dans le cadre de la pesée officielle du combat (voir la vidéo ci-dessus).

FUCK YOU #MayweatherVsMcGregor BOTH OF YOU ARE DISRESPECTING THE SPORT OF BOXING #CaneloGGG Sept 16th https://t.co/SX1Co1Uuj8