Les Indians ont le dessus sur les Royals

Francisco Lindor a produit deux points dans un gain de 4-0 des Indians face aux Royals de Kansas City, vendredi soir, à Cleveland.

Lindor a frappé son 23e coup de circuit de la saison, alors que Giovanny Urshela se trouvait déjà sur les sentiers.

Urshela et Austin Jackson ont également frappé des coups sûrs productifs, dans la victoire.

Au total, les favoris de la foule ont placé la balle en lieu sûr à 10 reprises, contre huit fois pour leurs adversaires.

La victoire est allée au dossier du gaucher de 25 ans Ryan Merritt (1-0). Il a concédé sept coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et deux tiers. Il a également retiré trois frappeurs sur des prises.

Jason Vargas (14-8) a hérité du revers. Il a accordé six coups sûrs et quatre points en cinq manches.