Les 49ers libèrent Ahmad Brooks

Les 49ers de San Francisco ont libéré le secondeur Ahmad Brooks, vendredi.

L’an passé, le joueur de 33 ans a réalisé 53 plaqués et six sacs du quart, en plus de faire perdre le ballon à un adversaire à une reprise.

Brooks a porté les couleurs des 49ers lors des neuf dernières saisons. Il a également évolué pour les Bengals de Cincinnati en 2006 et 2007.

«Nous aimerions remercier Ahmad pour les neuf années qu’il a passées avec nous, a admis le directeur général de l’équipe, John Lynch. Nous croyons avoir beaucoup de profondeur au sein de notre unité défensive et il s’agira d’une belle opportunité pour Ahmad de pouvoir explorer ses options avec les autres équipes.»