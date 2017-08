Le Rouge et Or prêt pour le Vert & Or

Le Rouge et Or de l’Université Laval voit d’un bon œil la nouvelle attitude affichée par le nouvel entraîneur-chef Vert & Or de l’Université de Sherbrooke Mathieu Lecompte.

Lecompte ne s’est pas caché qu’il voulait venir jouer dans les plates-bandes du Rouge et Or au niveau du recrutement et qu’il ne ressentait pas un sentiment d’infériorité à l’égard des champions de la Coupe Vanier et des Carabins de l’Université de Montréal.

«Il a l’enthousiasme et l’énergie de recruter dans des endroits où Sherbrooke avait moins de succès dans le passé, a souligné l’entraîneur-chef Glen Constantin.

«Il parle, mais il pose de bonnes actions. C’est une bonne chose pour notre conférence. C’est bon que Sherbrooke se présente dans cette optique de ne pas avoir de complexe. Ça démontre de la combativité et du caractère.»

Lecompte n’a pas de regrets

Lecompte ne s’est pas caché pour affirmer que le Vert & Or allait présenter la meilleure défensive au pays.

«Je n’ai pas vu leur défensive, mais ils ont du talent, ils sont physiques et possèdent de l’expérience, a mentionné le pilote lavallois. Leur défensive a toujours été dans le Top 3 de notre conférence. Leur front est physique et on aura besoin d’une offensive équilibrée pour les garder sur les talons.»

Une semaine plus tard, Lecompte ne fait pas marche arrière.

«C’était une grosse affirmation, a-t-il reconnu, mais je sais de quoi je parle. Nous avons les chevaux nécessaires. À ma quatrième année comme entraîneur de la ligne défensive, j’ai toujours voulu avoir de gros bonhommes. C’est le cas cette année. Comme secondeur, Alexandre Chevrier a été le plus vite au camp d’évaluation de la LCF et ce n’est pas un hasard.»

«Sur la tertiaire, Anthony Tanguay est le maraudeur le plus méchant que je connaisse, de poursuivre l’ancien joueur de ligne défensive des Renards. Il frappe fort et provoque des revirements. Pour la première fois de sa vie, il va jouer à sa position. On l’a déplacé dans le passé en fonction de nos besoins. David Fortier a suscité beaucoup d’intérêt des équipes de la LCF au Défi Est-Ouest.»

Coriaces

Que peut-on s’attendre de ce duel entre les champions de la Coupe Vanier et une formation énergisée par l’arrivée d’un nouveau shérif ? «Sherbrooke a toujours été coriace et ça ne changera pas, a indiqué Constantin. Leur identité passe par la défensive alors que leur force en offensive réside sur la ligne.»

«On aura droit à un match défensif où les deux équipes vont payer le prix, de renchérir Lecompte. Les physiothérapeutes vont avoir du travail, lundi. Nos gars ont le goût de se battre l’un pour l’autre, ce qui n’était pas le cas dans le passé.»

Une défensive déjà bien rodée

Cédric Lussier-Roy illustre parfaitement la nouvelle réalité de la défensive du Rouge et Or dont nous parlait le coordonnateur Marc Fortier après la rencontre présaison contre les Ravens de Carleton.

Fortier disait que la défensive de cette année était de loin en avance sur celle de l’an dernier en début de saison et que les joueurs avaient appris à se découvrir et à former leur propre identité.

Voulant s’établir l’an dernier, le secondeur a mérité un poste de partant et il a conclu la saison en mettant la main sur le titre de joueur défensif par excellence de la Coupe Vanier.

«Je connais mieux le cahier de jeux et j’ai pu amener mon jeu à un autre niveau, a mentionné Lussier-Roy. Le contexte est différent parce que je suis plus expérimenté, mais ce n’est pas le temps de baisser d’intensité. Mon titre de joueur par excellence à la Coupe Vanier m’a donné confiance et j’ai eu un bon hiver d’entraînement contrairement à 2016 où j’étais en période de réadaptation après avoir subi une blessure à un genou.»

«Sur le plan collectif, nous avions plusieurs trous à combler l’an dernier, de poursuivre Lussier-Roy. On part en avance sur l’an dernier, ce qui explique notre meilleur départ, mais nous avons la même énergie.»

Cachet spécial

Un match contre Sherbrooke revêt toujours un cachet spécial pour Lussier-Roy qui a participé au mini Vert & Or et qui est natif de la Reine des Cantons-de-l’Est. «Cette année, c’est le fun parce que je vais affronter quelques amis et que je connais Mathieu Lecompte (le nouvel entraîneur-chef).

C’est un gars fier et confiant qui va transmettre ça à l’équipe. C’est bon pour le Vert & Or. Des amis feront également le voyage de Sherbrooke.»

Alarie-Tardif réussit son entrée

Opéré à un genou le 21 décembre pour un ligament croisé antérieur déchiré, le porteur de ballon du Rouge et Or de l’Université Laval a repris le collier, samedi dernier, face aux Ravens de Carleton.

«Ce match était un test pour mon genou et tout s’est bien passé, a mentionné Alarie-Tardif qui amorce sa dernière année universitaire. J’ai été plaqué dans le genou et je me suis relevé sans problème.

«Mon genou est en meilleur état qu’avant ma blessure parce que mon ligament était déjà partiellement déchiré. Je ne me suis jamais senti aussi bien à mes trois premières saisons à Laval.»

Alarie-Tardif s’était blessé face aux Gaiters de Bishop’s lors du match numéro six le 23 octobre et il était revenu au jeu lors de la dernière rencontre du calendrier régulier.

«C’était le temps que la saison finisse parce que c’était douloureux, mais je le referais, a-t-il mentionné. Je ne porte plus d’orthèse parce que ça m’encombrait trop. Je suis plus rapide et j’attaque plus le trou.»

Soulagement

Maintenant qu’il a goûté à un premier championnat depuis le premier secondaire, Alarie-Tardif en veut plus.

«J’avais choisi Laval pour gagner et la victoire de la Coupe Vanier a été un soulagement, a-t-il avoué. Je ne voulais pas faire partie de la génération qui n’aurait jamais gagné un titre. J’ai remporté le trophée manquant.»

«Pour ma dernière saison, je veux profiter de chaque moment même si ça signifie porter le ballon 20, 10 ou 5 fois par partie, de poursuivre le joueur par excellence du circuit collégial Division 1 en 2012 avec les Cougars de Lennoxville. Je vais prendre ce qu’on va me donner.

«Ça va être encore une bagarre parce que tous les porteurs sont bons. Avec les années, je ne me fâche plus si je porte le ballon moins souvent et je prends plaisir à réussir un bon bloc, un aspect qui me sera utile si je réalise mon rêve de petit gars d’atteindre le prochain niveau »

Défis

Deuxième derrière Christopher Amoah la saison dernière, Alarie-Tardif avait été promu partant en cours de saison.

Alarie-Tardif n’a pas de problèmes avec les déclarations de l’entraîneur-chef Mathieu qui a affirmé que le Vert & Or allait miser sur la meilleure défensive au pays. «On aime les défis. On affronte une très bonne défensive tous les jours.»