Le dernier test de Denis Shapovalov aux Internationaux des États-Unis

Une victoire contre Jan Satral et c’est direction le tableau principal pour Denis Shapovalov, aujourd’hui aux Internationaux des États-Unis.

Le Tchèque de 27 ans et 196e joueur mondial représente le dernier obstacle de Shapovalov, nouvelle sensation du tennis canadien, avant d’accéder au tableau principal à Flushing Meadows.

L’Ontarien de 18 ans, deuxième tête de série et 69e joueur mondial, fait figure de favori dans cette troisième et décisive rencontre qualificative malgré son jeune âge et, surtout, est le meilleur espoir canadien du tournoi en considérant le forfait du joueur le mieux classé de la nation unifoliée, Milos Raonic, à cause d'une blessure à un poignet.

En quête de la deuxième participation de sa carrière au tableau principal d'un tournoi du grand chelem, Shapovalov n’est pas le seul Canadien en lice. Peter Polansky et Frank Dancevic tentent également de se tailler une place dans la compétition. Le Québécois Félix Auger-Aliassime a subi l’élimination, jeudi.

Chez les dames, la Québécoise Françoise Abanda est la seule Canadienne toujours au programme.



Les rencontres commencent à 11h à New York.



DENIS SHAPOVALOV [2] (CAN, 69e) c. Jan Satral (CZE, 196e)

Deuxième match prévu sur le court 13



Tim Smyczek (USA, 203e) c. PETER POLANSKY [20] (CAN, 126e)

Deuxième match prévu sur le court 7



FRANÇOISE ABANDA [12] (CAN, 118e) c. Viktoria Kuzmova [23] (SVK, 135e)

Deuxième match prévu sur le court 8

FRANK DANCEVIC (CAN, 358e) c. Radu Albot [27] (MDA, 139e)

Deuxième match prévu sur le court 14