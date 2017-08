«Le démon finira par toujours s’autodétruire» - Rob Gronkowski

L’ailier rapproché des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski a offert une réponse sans ambiguïté et plutôt imagée quand il fut interrogé récemment sur les problèmes sociopolitiques touchant les États-Unis, dont le racisme.

Reconnu davantage pour ses excès à l’extérieur du terrain, le vétéran a voulu faire preuve de sagesse en entrevue avec la chaîne MooseTV Channel dont la vidéo a été rapportée par le réseau NESN.

«Je pense seulement que le démon finira par toujours s’autodétruire», a-t-il déclaré à propos des confrontations ayant impliqué des groupes de manifestants.

«Dans le monde sportif, une équipe comprend des gens issus de différents milieux et de diverses origines et religions. Et vous savez qu’il importe de voir tous ses membres s’unir. C’est un peu comme ça que je perçois mon pays : il faut se rassembler, tous sans exception, afin de viser la victoire, comme c’est le cas pour une formation sportive.»

La ville de Boston, située non loin du Gillette Stadium de Foxboro, a été le théâtre d’une manifestation contre le racisme ayant attiré environ 40 000 personnes, samedi dernier.