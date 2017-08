Laurent Ciman choisi par la Belgique

L’Impact de Montréal perd momentanément son Général.

La Belgique a choisi Laurent Ciman pour participer à des matchs de qualification de la Coupe du monde de soccer 2018 contre Gibraltar à Liège le 31 août et face à la Grèce dans le Pirée le 3 septembre.

C’est dire que l’Impact ne pourra pas compter sur son défenseur le 2 septembre dans un match de saison régulière contre le Fire de Chicago au stade Saputo.

Toujours un honneur ����❤️����❤️ pic.twitter.com/PKAlmeWBnJ — Laurent Ciman (@LaurentCiman23) 25 août 2017

Ciman rejoint ses compatriotes Vincent Company (Manchester City, Angleterre), Thomas Vermaelen (FC Barcelone, Espagne), Toby Alderweireld (Tottenham, Angleterre), Leander Dendoncker (RSC Anderlecht, Belgique), Jordan Lukaku (Lazio Rome, Italie), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain, France) et Jan Vertonghen (Tottenham, Angleterre) au sein de la brigade défensive des Diables rouges.



Le vétéran de 32 ans sera disponible pour potentiellement disputer les 18e et 19e rencontres de sa carrière en sélection nationale. L’ancien du Standard de Liège a inscrit un but pour la Belgique depuis le début de sa carrière internationale, en 2010.



Ciman dirige la défense centrale de l’Impact depuis 2015 et 72 parties.