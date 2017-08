La pesée Mayweather-McGregor sur TVA Sports

Floyd Mayweather fils et Conor McGregor se soumettent ce soir à la pesée officielle, un peu plus de 24 heures avant le combat de boxe tant attendu entre l’Américain et l’Irlandais au T-Mobile Arena de Las Vegas.

La pesée officielle est présentée sur TVA Sports, à 18h.

Mayweather (49-0, 26 K.-O.) défend samedi à Vegas sa fiche immaculée devant le transfuge McGregor, tout droit sorti des arts martiaux mixtes de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), chez les super-mi-moyens (154 lb). Il y a quelques jours, «Money» avançait que son adversaire pesait 164 lb à ce moment-là et peinerait à faire le poids.

Le boxeur de 40 ans est largement favori, mais certains combattants d'arts martiaux mixtes pensent que l'Irlandais pourrait causer une surprise.

Gagne ou perd dans le ring, McGregor pourrait toucher jusqu'à 125 millions $. De son côté, Mayweather pourrait engranger jusqu'à 400 millions $.