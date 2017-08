La donne vient de changer dans le RSEQ

Publié aujourd'hui à 13h02

Mis à jouraujourd'hui à 13h11

La donne vient de changer au football du RSEQ. Cinq équipes seulement. Plus de match face aux Maritimes. Deux semaines de congé dans une saison de huit matchs.

L’université Bishop’s a quitté et la ligue est en changement. Des changements qui risquent d’avoir un impact majeur à moyen terme. Plusieurs souhaitent une nouvelle formule de compétition. Je suis l’un d’eux.

Mais à court terme, j’aime ce que le calendrier déséquilibré nous offre. Ce sera en fait deux mini-saisons en une. Chaque équipe va s’affronter une fois dans la première moitié de la campagne. En deuxième moitié, ce sera le retour de l’ascenseur, au domicile adverse.

Comme structure de rivalité, c’est très intéressant. Plus aucun match «gratuit» face aux Maritimes ou même à Bishop’s.

Cinq horaires équivalents. Cinq fiches ayant le même poids et la même valeur. Pas de mesure camouflée pour gonfler ou crever le classement de certaines équipes en fonction de leur rendement de la saison précédente.

Mais surtout, une fin de saison enlevante pour un accès aux éliminatoires qui risque d’être départagé au différentiel de points.

Deux classes

Il ne faut pas se leurrer, Laval et Montréal seront encore dans une classe à part. Lors des sept dernières saisons, une équipe québécoise s’est rendue en finale de la Coupe Vanier. Laval y est parvenu cinq fois, contre deux pour Montréal. 10 des 18 derniers championnats nationaux ont été gagnés par l’une ou l’autre de ses équipes

Le scénario risque fort bien de se reproduire en 2017. Les Rouges et les Bleus sont les 2 meilleures équipes au Canada sur papier.

Le scénario est toutefois quasi inversé quant à pareille date l’an passé.

À des milles de l’an passé

À l’aube de la saison 2016, le Rouge et Or avait plusieurs points d’interrogation à la suite du départ d’un noyau important de vétérans. Des joueurs de talent étaient au cercle d’attente, mais avaient d’énormes souliers à chausser.

On avait vu juste en terme de pointure, il faut croire. Le Rouge et Or a progressé chaque semaine et a dominé avec l’une de ses équipes les plus inexpérimentées des dernières années.

On avait aussi commencé avec une vague d’inquiétudes quant à l’état mental d’un quart-arrière ayant vécu la gloire en début de carrière avant de sombrer dans le doute.

2016 a finalement été la rédemption pour Hugo Richard qui entame la présente saison avec une dose de confiance impressionnante et un arsenal de premier plan à ses côtés.

Des Bleus victimes de leurs succès ?

À l’inverse, les Carabins ont entamé la saison passée avec un quart-arrière inconnu ayant comme mission de remplacer l’un des plus grands de l’histoire du programme.

À part le poste de pivot, l’équipe n’avait presque aucune incertitude.

Ce quart-arrière est finalement devenu le joueur par excellence du circuit. Et avec ce titre viennent maintenant des attentes élevées pour sa dernière saison universitaire.

Si Samuel Caron doit jouer la saison dans sa propre ombre, il comptera sur le meilleur groupe de receveurs au pays. N’importe laquelle des 26 autres équipes du circuit souhaiterait compter sur un Cibasu, Normandin ou Paquet. Les Carabins ont les 3.

C’est en défense que s’orchestre un changement de garde important. La ligne du centre est affectée. Et comme dans n’importe quel domaine, lorsqu’on touche le cœur, la périphérie peut en ressentir les contrecoups.

Les quatre piliers centraux sont partis. Luke, Dupuis, Charron-Ligez et Chagnon ont vu la porte de la LCF s’ouvrir. Les trois plaqueurs défensifs et le secondeur central ont terminé leur stage universitaire.

Il y a du jeune talent prêt à prendre la relève... Mais on ne fait pas une transplantation sans vivre quelques soubresauts au départ.

Le grand ménage

À Sherbrooke, on a fait table rase. On en avait assez de jouer le rôle des «bons gars». On a laissé partir la majorité du personnel d’entraîneurs pour faire place à un groupe plus fougueux, émotif, voire arrogant.

J’aime cette arrogance. Le Vert et Or en avait besoin.

On ne pouvait plus se satisfaire du statu quo. Le groupe précédent avait développé un bon modèle, mais qui ne permettait pas à l’équipe de dépasser ses propres frontières.

Le nouvel état-major a d’ailleurs annoncé, d’entrée de jeu, ses couleurs en faisant référence à leur défense comme étant la meilleure au Canada.

Personnellement, je n’y crois pas. Ce sera une bonne défense avec un front athlétique et dynamique. Mais là n’est pas le point. Le nouveau groupe d’entraîneurs n’en a rien à foutre de ce que les autres pensent.

On veut insuffler une attitude, un égo qui dépasse peut-être l’entendement, mais qui risque de permettre au programme de progresser à l’extérieur des barèmes imposés.

C’était justement l’ADN de Sherbrooke sous André Bolduc à la fin des années 2000...

Rouge vin

L’an 4 du règne Donovan. Une année cruciale puisqu’on a complété le premier cycle de recrutement. Ce sont les hommes de Mickey. Plus d’excuses. Le problème est que Concordia a semblé tomber dans la complaisance en 2016.

Sur papier, l’équipe devait rivaliser avec les meilleures. Ça devait commencer avec celui qui venait d’être sacré joueur par excellence du circuit, Trenton Miller.

Les attentes étaient élevées et on s’est écroulé.

La bonne nouvelle est que l’équipe a du talent à presque toutes les positions.

Le quart de dernière année comptera sur le meilleur duo de jeunes receveurs du circuit, en l’occurrence Yannick Lessard et Vince Alessandrini. Le premier a été nommé recrue de l’année en 2015, le deuxième en 2016.

La ligne à l’attaque est monstrueuse, les cinq partants étant tous supérieurs à 6’5 et 300 lb. Même si le gabarit n’est pas toujours gage de succès, l’athlétique porteur Jean-Guy Rimpel risque de pouvoir mettre son talent à contribution.

Défensivement, j’adore les trois secondeurs partants. Puisqu’on parle des secondeurs, il est justement temps de retrouver l’identité défensive qui a longtemps été collée à la peau du programme... une étiquette provenant de l’époque où Mickey et Pat Donovan portaient l’uniforme des Stingers.

Rouge vif

Les Redmen continuent de se légitimer. On a [re]priorisé le volet académique. On a réussi à vendre le programme. On a de jeunes entraîneurs dynamiques. Depuis 3 ans, on a été en mesure de «voler» quelques bons joueurs collégiaux.

Une attitude gagnante a été implantée. Le programme a gagné quatre matchs l’an passé, son plus haut total depuis 2004. Mais deux de ces victoires se sont réalisées face aux Gaiters. C’est justement le saut que doivent faire les Redmen : gagner de gros matchs de façon régulière.

On compte sur le meilleur jeune quart au Québec. Frédéric Paquette-Perrault a gagné partout où il est passé. Mais l’an dernier, il a joué comme une recrue, lançant 11 interceptions contre cinq touchés.

Il bénéficie de bons athlètes aux postes de receveurs et de porteurs de ballons. Mais les bons athlètes ne suffisent plus.

Pour gagner, ça prend des vedettes qui vont supporter le poids des matchs sur leurs épaules.

En ayant recruté quelques joueurs de la sorte au niveau collégial, on espère combler ce vide.

Parlant de joueurs d’exception, surveillez le duo de Andrew Seinet-Spaulding et Jean-Philippe Hudon au centre de la défense.

Le premier est plaqueur défensif et risque d’être la plus grande terreur du circuit pour les joueurs de ligne offensive intérieure.

L’autre a été élu sur l’équipe d’étoiles du RSEQ à sa saison recrue, dans ses nouvelles fonctions de maraudeur. Il était secondeur au CÉGEP. Il joue justement un rôle hybride dans la défense des rouges.

Ronald Hilaire commence sa troisième saison en poste. Le renouveau se fait ressentir petit à petit. L’équipe est en train de devenir la sienne. Entre temps, les jeunes doivent jouer comme des vieux.

Bonne saison!

Le premier rendez-vous à TVA Sports, demain 18h30 pour le duel Vert & Or – Rouge et Or.