Jacob deGrom impose sa loi contre les Nationals

Le lanceur Jacob deGrom a muselé les frappeurs des Nationals dans une victoire de 4-2 des Mets de New York, vendredi soir, à Washington.

DeGrom (14-7) n’a alloué qu’un point, cinq coups sûrs et un but sur balles en sept manches et deux tiers de travail, en plus de réussir 10 retraits au bâton. Le releveur AJ Ramos a quant à lui assuré son 24e sauvetage de la saison.

Sur le plan offensif, Asdrubal Cabrera, Matt Reynolds et Juan Lagares ont tous réussi des simples productifs pour les Mets. Pour sa part, Dominic Smith a produit un point à l’aide d’un ballon-sacrifice.

Du côté des Nationals, Adam Lind a claqué son 10e circuit de la saison tandis qu’Adrian Sanchez a frappé un simple d’un point.

La défaite est allée au dossier d’A.J. Cole (1-4), qui n’a toutefois accordé qu’un point et quatre coups sûrs en six manches.