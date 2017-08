Internationaux des États-Unis : choc entre Roger Federer et Rafael Nadal en demi-finales?

Le Suisse Roger Federer, troisième joueur mondial, pourrait retrouver son grand rival, l'Espagnol Rafael Nadal, repassé lundi en tête du classement mondial, lors des demi-finales des Internationaux des États-Unis selon le tirage au sort réalisé vendredi.

Federer, vainqueur en 2017 des Internationaux d'Australie et de Wimbledon, est en quête à 36 ans du vingtième titre du grand chelem de sa carrière.

Fait étonnant, Federer et Nadal ne se sont jamais affrontés encore à New York. L'Espagnol, vainqueur en juin du tournoi de Roland-Garros pour la dixième fois de sa carrière, mène 23 à 14 au bilan de leurs confrontations, mais il a perdu leurs quatre derniers duels, dont la finale des Internationaux d’Australie.

Federer débutera sa campagne new-yorkaise contre le grand espoir américain Frances Tiafoe (no 71) et pourrait retrouver l'Australien Nick Kyrgios (no 18) en huitièmes de finale.

Nadal aura pour premier adversaire le Serbe Dusan Lajovic (no 84) et se trouve dans la même partie de tableau que le Bulgare Grigor Dimitrov (no 9), vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati, qu'il pourrait affronter en quarts de finale.

Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil se mesurera au vétéran espagnol Fernando Verdasco en première ronde. S’il triomphe, le 78e joueur du circuit de l’ATP pourrait se frotter à un autre athlète hispanique, Feliciano Lopez. Un duel de troisième tour contre Federer est également envisageable.

Pour sa part, l’Ontarien Milos Raonic a déclaré forfait cette semaine en raison de sa blessure au poignet.

Le tenant du titre et quatirème joueur mondial, le Suisse Stan Wawrinka, a mis un terme à sa saison début août pour se faire opérer à un genou.

Le Serbe Novak Djokovic (no 5), qu'il avait battu en finale de l'édition 2016, est également absent, tout comme le Japonais Kei Nishikori (no 10).

Le tableau principal sera complété au terme des qualifications devant se terminer vendredi.