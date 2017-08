GP de Belgique : Raikonnen surprend Hamilton

Kimi Raikkonen, de l’écurie Ferrari, a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique, 12e manche du championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Le Finlandais a signé un chrono de 1 min 45 s 502/1000 sur pneus ultra-tendres, 53 millièmes devant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) sur pneus tendres, qui semblait longtemps parti pour dominer la séance.

L'Allemand Sebastian Vettel, coéquipier de Raikkonen et leader du classement des pilotes, complète le trio de tête à 145 millièmes. Il a devancé les deux Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et de l'Australien Daniel Ricciardo, à 800 et 850 millièmes de Räikkönen.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a enregistré le sixième temps à 922 millièmes, à l'issue d'une séance perturbée par un léger contact avec les barrières, qui l'a contraint à repasser brièvement par son point de ravitaillement.

Le Québécois Lance Stroll a signé le 15e temps de la séance interrompue après une quinzaine de minutes, le Brésilien Felipe Massa (Williams) ayant heurté un muret. Il n'a ensuite pas pu reprendre la piste.

Hamilton, le Suédois Marcus Ericsson (Sauber) et le Belge Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) ont effectué quelques tours équipés du halo, le dispositif de protection du cockpit qui doit être mis en place la saison prochaine.

Première séance d’essais libres