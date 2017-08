Frank Dancevic rate la cible

Le Canadien Frank Dancevic a subi une dure défaite de 6-2 et 6-4 aux mains du Moldave Radu Albot, vendredi à New York, dans un match de troisième tour aux Internationaux des États-Unis.

Dancevic, 358e joueur au monde, devra ainsi renoncer au tableau principal. Le vétéran de 32 ans a rendu les armes après une bataille de 64 minutes contre la 27e tête de série de l’étape qualificative.

Albot a réussi quatre bris en 11 tentatives et a dominé 64-48 pour le total de points gagnés. Le détenteur de la 139e place de l’ATP a conservé un pourcentage d’efficacité de 74 % sur ses premiers services, comparativement à 63 % pour son vis-à-vis.

Le perdant a de son côté réussi un bris en trois opportunités, en plus de claquer quatre as et de ne pas commettre une seule double faute.

Auparavant, Dancevic avait battu l’italien Luca Vanni et le Français Stéphane Robert.