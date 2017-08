Françoise Abanda ne sera pas dans le tableau principal des Internationaux des États-Unis

La Québécoise Françoise Abanda a vécu une vive déception en s’inclinant en deux manches de 6-3 et 6-4 devant la Slovaque Viktoria Kuzmova, vendredi à New York, dans un match de troisième tour des qualifications aux Internationaux des États-Unis.

Conséquemment, la joueuse de 20 ans a été incapable de se tailler une place dans le tableau principal de la dernière étape du Grand Chelem de l’année. Elle avait subi le même sort au début de la campagne lors des Internationaux d’Australie.

Abanda, 12e tête de série de l’étape qualificative et 118e raquette mondiale, a peiné devant la 135e joueuse de la WTA. Au cours de ce duel de 71 minutes, elle a concédé son service six fois en 11 balles de bris et a réussi le bris à trois reprises. Également, elle a placé 61 % de ses premiers services en jeu.

Chaque joueuse a commis cinq doubles fautes et claqué trois as.

Ayant capitalisé sur sa première balle de match, Kuzmova a dominé 68-57 au chapitre des points gagnés. Celle-ci a excellé cette semaine, ne perdant pas une seule manche contre l’Américaine Usue Maitane Arconada, la Turque Basak Eraydin et Abanda. Ses deux premiers chocs avaient duré moins d’une heure chacun.

Plus tôt cette saison, la représentante de la Belle Province avait atteint le deuxième tour à Roland-Garros et Wimbledon. Lors des qualifications de Flushing Meadows, elle avait successivement défait la Russe Alexandra Panova en trois sets et l’Allemande Antonia Lottner en deux manches.