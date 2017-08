Pendant trois jours, plus de 22 000 festivaliers sont venus admirer des athlètes de partout dans le monde.

Des compétitions et démos de skate, de Fixed Gear et de motocross et plus encore ont été présentées au public. Sans compter les nombreuses autres activités offertes sur place.

Mais la grande attraction de la fin de semaine était sans contredit la présence de Tony Hawk. La légende a encore su démontrer tout son savoir-faire sur la rampe Vidéotron.

On s’y revoit l’année prochaine!