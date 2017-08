Eugenie Bouchard contre Evgeniya Rodina au premier tour des Internationaux des États-Unis

La Québécoise Eugenie Bouchard tentera de renouer avec la victoire en affrontant la Russe Evgeniya Rodina au premier tour des Internationaux des États-Unis qui s’amorceront lundi à New York.

Occupant le 74e rang mondial, «Genie» n’a pas remporté au moins deux matchs dans un tournoi depuis celui de Madrid au printemps. Elle espère faire mieux à Flushing Meadows qu’il y a un an, lorsque la Tchèque Katerina Siniakova lui avait montré la porte de sortie dès le tour initial.

Bouchard aura devant elle la 83e raquette de la WTA et si elle parvient à l’emporter, elle pourrait se mesurer à la quatrième tête de série, l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Par ailleurs, sa tombeuse au tournoi de New Haven, la Polonaise Agnieszka Radwanska, est une adversaire potentielle au quatrième tour.

Choc Sharapova-Halep d’entrée

La Russe Maria Sharapova, qui disputera son premier tournoi du grand chelem depuis les Internationaux d'Australie en 2016, sera opposée à la no 2 mondiale Simona Halep au premier tour.

Sharapova, suspendue 15 mois pour dopage entre 2016 et 2017, a bénéficié d'une invitation pour participer au tableau principal du simple féminin de l'US Open, prévu du 28 août au 10 septembre à Flushing Meadows.

L'ancien première joueuse mondiale, désormais 147e au classement de la WTA, est l'une des attractions, mais elle aura fort à faire face à Halep qui reste sur une finale, perdue, à Cincinnati et qui peut s'emparer de la première place mondiale.

Halep, qui a également perdu la finale de Roland Garros et attend toujours sa première victoire en grand chelem, ne s'est jamais imposée en six confrontations avec Sharapova.

La Russe âgée de 30 ansn'est plus apparue, en raison de blessures et de sa suspension, depuis 2014 à New York, tournoi qu'elle a remportée en 2006.

Depuis son retour en compétition à l'issue de sa suspension pour dopage au meldonium, elle a disputé quatre tournois, atteignant les demi-finales de son premier tournoi à Stuttgart, avant d'être freinée par des blessures, notamment au bras gauche. Elle n'est plus apparue sur le circuit depuis fin juillet après avoir abandonné avant son match du deuxième tour du tournoi de Stanford.

Son retour en compétition, facilité par des invitations distribuées par les organisateurs de tournoi désireux d'aligner l'une des joueuses les plus populaires auprès du public, a suscité la polémique, certaines joueuses, dont l'ancienne no 1 mondiale Angelique Kerber, estimant qu'une joueuse de retour d'une suspension de dopage ne devrait pas bénéficier d'invitations.

Les organisateurs de Roland-Garros avaient toutefois renoncé à lui donner une wild-card, même si elle s'est imposée sur la terre battue parisienne en 2012 et 2014.

Dans la foulée, Sharapova avait renoncé à demander une invitation pour l'édition 2017 de Wimbledon, où elle avait triomphé en 2014, avant de finalement déclarer forfait sur blessure avant le début des qualifications.